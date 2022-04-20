تحرير 28 مخالفة تموينية وضبط طن سكر دون فواتير بمركز ملوى فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا، 28 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي يجرى تنظيمها بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن المرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، ولإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، من أجل رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إن الحملة شملت المخابز البلدية والأسواق ومحلات السلع الغذائية بأنواعها بنطاق مدينة ملوى، حيث أسفرت عن ضبط طن سكر حر، وضبط نصف طن دقيق حر بدون فواتير رسمية، فضلاً عن تحرير 28 مخالفة تموينية تنوعت بين "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، عدم نظافة أدوات عجن، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم إعلان عن أسعار، عدم وجود سجل تجاري، كما تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.