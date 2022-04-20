تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد 6 متهمين بشبرا الخيمة لمايو المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، تأجيل نظر قضية مقتل شخص علي يد 6 متهمين باستخدام فرد فرد خرطوش وأسلحة بيضاء لجلسة يوم 23 مايو المقبل.





وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20098 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "م ع ع"، 25 سنة، عامل، و"م أ ع"، 20 سنة، عامل، و"م ع س"، 23 سنة، عامل، و"م ع ح"، 21 سنة، عامل، و"أ أ ع"، 25 سنة، عامل، و"م خ ح"، 27 سنة، عامل، قتلوا المجني عليه "محمود ج م"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء وأدوات "مطواة قرن غزال وسنج"، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم الثاني عيارا ناريا من السلاح النارى صوب المجني عليه لكنه لم يصبه، فقام المتهمين الأول والثاني والخامس بالتعدى عليه بالضرب بأن سددوا إليه عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بالجسم محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة قبل المجني عليه قاصدين من ذلك ترويعه وتخويفه وفرض سيطرتهم عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحزوا سلاح ناري"فرد خرطوش" وذخائر تستخدم علي نفس السلاح بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال وسنج مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.