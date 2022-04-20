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تأجيل محاكمة متهم باختلاس أموال من جهة عمله فى الدرب الأحمر لـ12 مايو

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:57 ص
تأجيل محاكمة متهم باختلاس أموال من جهة عمله فى الدرب الأحمر لـ12 مايو محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، تأجيل محاكمة متهم باختلاس أموال من جهة عمله بالدرب الأحمر، لجلسة 12 مايو المقبل.

 

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة ومحمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور .
 
 
وكشف أمر إحالة المتهم الصادر من نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة الجنايات، بأنه وبصفته موظف عمومي أمين عهده مجمع تابعه لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، اختلس البضائع والأموال التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ النقدية الموتمن عليها والمواد الغذائية المسلمه إليه من جهة عمله بغرض عرضها بالمجمع الاستهلاكي محل عمله لبيعها وتوريد قيمتها بالشركة والتي قدرت بمبلغ مائتان وأربعة وثلاثون ألف جنيه إلا أنه أختلسها لنفسه ولم يسلمها للشركة جهة عمله حال كونه من الأمناء عليها .
 
 
 
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية عميد شرطة ووكيل إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى استغلال المتهم موقعه الوظيفي وقيامه باختلاس أموال ومواد غذائية من جهة عمله علي النحو المبين بالتحقيقات.

اختلاس

اختلاس المال العام

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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