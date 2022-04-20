اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بوتين: صاروخ "سارمات" العابر للقارات سيدفع الأعداء للتفكير قبل مهاجمة روسيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:12 م
بوتين: صاروخ "سارمات" العابر للقارات سيدفع الأعداء للتفكير قبل مهاجمة روسيا بوتين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن صاروخ "سارمات" العابر للقارات الجديد سيدفع الأعداء للتفكير قبل مهاجمة روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وجدد الرئيس الروسي التأكيد على أن هدف العملية العسكرية التي أطلقتنا موسكو في 24 فبراير الماضي يكمن في مساعدة مواطنينا في دونباس، متابعا: سنتصرف تدريجيا وسنحقق وضعا سيضمن تطبيع الحياة تدريجيا هناك وتغييرها نحو الأفضل كما حصل في حياته في سيفاستوبول.

 

وأعرب الرئيس الروسى عن قناعته بإحلال السلام في دونباس بفضل روسيا، موضحا أن حياة سكان شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول كانت مختلفة تماما عما كان في دونباس، متابعا: لكن المأساة في دونباس وخصوصا جمهورية لوغانسك الشعبية هي التي أجبرت روسيا على بدء هذه العملية العسكرية.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة