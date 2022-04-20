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بربع التكلفة.. لو محتار تقضى العيد فين تعالى مطروح وعيش المتعة.. لايف

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:00 م
بربع التكلفة.. لو محتار تقضى العيد فين تعالى مطروح وعيش المتعة.. لايف شواطئ مطروح والساحل الشمالي مقصد في العيد
مطروح - حسن مشالي

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من على كوبري في مدينة مرسى مطروح، رصد خلاله الأجواء والطبيعة الخلابة، وسحر البحر، والشواطئ، والهدوء والخصوصية، التي تناسب الجميع لقضاء اجازة عيد الفطر.

ورصدت عدسة اليوم السابع، شواطئ منطقة باب البحر وشبه جزيرة روميل المواجهة لمدينة مرسى مطروح، وروعة وجمال الطبيعة وشواطئ مطروح برمالها البيضاء المتميزة.

وتتميز هذه الفترة بإنخفاض أسعار تأجير الشقق المفروشة والشاليهات والفنادق، عن فترة المصيف، تصل إلى ربع القيمة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لعشاق شواطئ مطروح، ومحبي الخصوصية والهدوء، لقضاء إجازة العيد وأوقات ممتعة، في ظل الطقس الربيعي المعتدل على الشواطئ والتمشية على الرمال الناعمة الباحة والتقاط الصور.

وتشهد الفترة الحالية، اقبال من أهالي مطروح، على التنزه والسباحة في ظل الطقس المعتدل الذي تشهده البلاد خلال شهر رمضان المبارك. وتتعدد مقاصد وهوايات المواطنين المتوافدين لقضاء أوقات ما قبل الإفطار على كورنيش وشواطئ مطروح الساحرة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. وتحرص بعض الأسر والمجموعات، على تناول وجبة الإفطار، على البحر بعد قضاء فترة ما قيل الإفطار في التمشية أو السباحة أو التقاط الصور للطبيعة البكر، والاستمتاع بالتغيير وتناول الإفطار في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق.


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