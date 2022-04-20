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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع فى المحافظات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:30 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع فى المحافظات اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء لمتابعة توافر السلع فى المحافظات وعدد من الملفات المختلفة. 
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
 
ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
 
 

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى

اجتماع الحكومة

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