اليوم السابع
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بث مباشر.. تفاصيل وفاة طفلتين فى حادث دهس قطار لعربة كارو بالغربية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:16 ص
بث مباشر.. تفاصيل وفاة طفلتين فى حادث دهس قطار لعربة كارو بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من محافظة الغربية، لرصد تفاصيل الحادث الأليم الذي شهدته مدينة السنطة، بعدما اصطدم جرار قطار الصيانة بعربة كارو تستقلها طفلتان ولقيتا مصرعهما في الحال.
 
تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بعربة كارو على مزلقان السكة الحديد بشبراقاص، على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين اصطدام القطار بعربة "كارو" تستقلها طفلتان ولقيتا مصرعهما فى الحال.
 
وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام، واستأنف القطار رحلته، وتم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

مدير أمن الغربية

السنطة

اصطدام قطار بعربة كارو بالسنطة

محافظة الغربية

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