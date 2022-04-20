انجولا تسعي الي زيادة قدراتها من تكرير البترول والغاز الي 432 الف برميل يوميا

نهي الطويل

صرح وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز الأنجولي ديامنتينو دي ازيفيدو أن بلاده تسعي الي زيادة قدراتها من تكرير البترول والغاز من 65 الف برميل يوميا في الوقت الحالي الي 432 الف برميل يوميا من خلال توسعة مصنع التكرير الوحيد الحالي, المتواجد بالعاصمة, واضافة ثلاثة اخرين, حسبما نقل موقع انرجي كابيتال اند باور اليوم الأربعاء.

وأوضح الوزير أن أنجولا تنفق سنويا 1.7 مليار دولار علي استيراد المواد البترولية بالرغم من امتلاكها احتياطات مؤكدة من البترول قدرها 8.2 مليار برميل وأخري مقدرة من الغاز قدرها 13,5 تريليون قدم مكعب.

وأما المشروعات المخططة فتشمل زيادة القدرة النتاجية لمصنع تكرير لواندا بميزانية 235 مليون دولار لتصبح 72 الف برميل يوميا بدلا من 65 الف مما يوفر 200 مليون دولار سنويا من تكلفة واردات المواد البترولية. يقوم يتنفيذ هذا المشروع شركة وطنية وأخري محلية.

كما يقوم تحالف مقره الرئيسي الولايات المتحدة ببناء مصنعي تكرير, الأول مكانه منطقة كابيندا وتكلفته 920 مليون دولار, بينما الثاني مكانه مدينة سويو. القدرة الانتاجية للأول 60 الف برميل يوميا, بينما القدرة الانتاجية للثاني 100 الف برميل يوميا.

وأخيرا, يتم انشاء مصنع تكرير بالشراكة بين شركة انجولية واخري يابانية, قدرته 200 الف برميل يوميا, في منطقة لوبيتو حيث تهدف انجولا أيضا الي تصدير الوقود الجاهز للاستهلاك الي اوروبا.