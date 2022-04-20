اليوم السابع: وحدة خاصة بالبنك المركزى لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " وحدة خاصة بالبنك المركزى لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة: الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

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