اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:53 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: وحدة خاصة بالبنك المركزى لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:00 م
اليوم السابع: وحدة خاصة بالبنك المركزى لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " وحدة خاصة بالبنك المركزى لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة: الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.
 
 

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