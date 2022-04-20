اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:06 ص
أكرم القصاص
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اليابان وسويسرا تتفقان على الإبقاء على العقوبات "الشديدة" على روسيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:00 ص
اليابان وسويسرا تتفقان على الإبقاء على العقوبات "الشديدة" على روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
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اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس السويسري إجناسيو كاسيس، على الإبقاء على العقوبات "الشديدة" على روسيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها في أوكرانيا.
 
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن كيشيدا وكاسيس، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية سويسرا، اتفقا كذلك خلال اجتماعهما في طوكيو على تحميل روسيا المسؤولية عن "قتلها للمدنيين الأوكرانيين".
 
وقال كيشيدا، في مستهل الاجتماع، "إن العدوان الروسي يزعزع أساس النظام ليس في أوروبا وحدها بل أيضًا في المجتمع الدولي، بما في ذلك آسيا"، مضيفا "ليس هناك وقت تكون فيه وحدة المجتمع الدولي مطلوبة بقدر ما هي عليه الآن".
 
ويقوم كاسيس بزيارة تستغرق ستة أيام لليابان تنتهي يوم السبت المقبل، وتعد هذه زيارته الأولى لليابان منذ أن أصبح رئيسًا لسويسرا في يناير الماضي. 
 
وأجرى الرئيس السويسري محادثات مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إلى جانب عقد اجتماعات مع وزراء يابانيين آخرين، من المقرر أن يحضر كاسيس إحدى الفعاليات التجارية ويزور مدينتي أوساكا وكيوتو بغرب اليابان.

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