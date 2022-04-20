وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن هذا التطور نبأ سار للغاية، لافتا إلى أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء تقييمات السلامة الإشعاعية والنووية، وتسليم المعدات وإصلاح أنظمة المراقبة عن بعد.

يذكر أن القوات الروسية كانت سيطرت على المحطة في اليوم الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية.