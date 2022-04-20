النيابة تبدأ التحقيق مع الأب المتهم فى واقعة "طفلة البلكونة"

كتب أحمد الجعفرى

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة منذ قليل التحقيق مع الأب المتهم بالاعتداء بالضرب على ابنته، وتعريض حياتها للخطر، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة البلكونة"، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً الادعاء بمحاولة أحد الأشخاص، إلقاء ابنته من شرفة أحد العقارات، ويظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الاهرام بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – سن 12 سنة" وبمواجهته أشار إلى قيامه بتوبيخ نجلته، لعدم قيامها بتجهيز وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لقيامه بتوبيخها، مما دعاه لمعاقبتها بالضرب.

وأثناء ذلك قامت بالفرار منهن ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار، إلا أنه تشبث بها، وقام بإنقاذها، بمعاونة بعض الجيران، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.