"النواب البحرينى" يدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

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أعرب مجلس النواب البحريني عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لقيام الشرطة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا من المصلين والمدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحرمة المقدسات الدينية، واستفزازًا غير مقبول لمشاعر المسلمين في جميع انحاء العالم، وخاصة في شهر رمضان الكريم، مؤكدًا رفضه لكل الممارسات والانتهاكات التي من شأنها تأجيج العنف وإثارة الكراهية الدينية.

ودعا مجلس النواب البحريني، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم /الأربعاء/، إلى ضرورة الحفاظ على المشاعر الدينية واحترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف، طبقًا لقواعد القانون الدولي والعادات والتقاليد الدينية ذات الصلة، وتوفير الحماية للمصلين، مؤكدًا دعم مملكة البحرين لدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، والموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب مجلس النواب البحريني عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للدين الإسلامي وحرق نسخ من القرآن الكريم، معلنًا رفض كافة أشكال الاستفزاز لمشاعر المسلمين والإساءة البالغة للمقدسات، والتحريض على الكراهية والعنف.

وأكد مجلس النواب البحريني، في بيان اليوم، أن هذا التصرف المرفوض والعمل البغيض يتعارض مع مبدأ حرية الأديان والمعتقدات، ويضر بقيم التعايش المشترك والسلام العالمي، ويجافي المبادئ الإنسانية الراقية التي تعكس جوهر الأديان السماوية كافة.

وطالب النواب البحريني المجتمع الدولي بمواجهة كافة أشكال التطرف والعنف، وتضافر جهود الدول والحكومات والبرلمانات، والتنسيق المشترك والتعاون الجماعي من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، مع ضرورة محاسبة وتجريم كل من يسيء إلى الأديان المقدسات.