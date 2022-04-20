اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تأسف لطرد موظفي سفارتها في موسكو وتعتبره قرارًا متوقعًا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:00 ص
النمسا تأسف لطرد موظفي سفارتها في موسكو وتعتبره قرارًا متوقعًا وزيرة خارجية النمسا
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكدت وزارة الخارجية النمساوية، أن طرد موظفي السفارة النمساوية من روسيا لم يكن مفاجأة .. معربة عن أسف النمسا لهذا القرار غير المبرر الذي اتخذته موسكو معتبرة أن القرار ليس له أي أساس واقعي على الإطلاق.
 
وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن موظفي السفارة النمساوية في موسكو يؤدون وظائفهم في إطار اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية. 
 
وأشار البيان إلى أن العمل في السفارة النمساوية ينحصر في خدمة مصالح المواطنين النمساويين في روسيا والحفاظ على قنوات الاتصال مع الحكومة الروسية.
 
كان القرار الروسي بطرد الدبلوماسيين النمساويين قد جاء ردا على طرد النمسا لأربعة دبلوماسيين روس قبل أسابيع قليلة بسبب تهمة التخابر.

النمسا

الخارجية النمساوية

روسيا

الحرب الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة