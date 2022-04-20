"النصاب الشيك".. مستريح أطفيح يستولى على 1.5 مليون جنيه من "شريف"

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كل حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال فى أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.



"الحلقة التاسعة عشر" وفى الحلقة التاسعة عشر من برنامج " النصاب الشيك"، يقول شريف الشناوى، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع للمستريح مبلغ 1.5 مليون جنيه، بعدما جمع الأموال من والده وأشقائه، موضحاً أنه يعانى بعد ما دفع كل ما يملك للمستريح.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا أبويا مرض ومكنتش لاقى أي فلوس أعالجه بيها لحد ما توفى، انا دفعت 1.5 مليون جنيه وعايز حقى وفلوسى مش عايزين أكتر من كده".