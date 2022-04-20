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المرور: حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن تحويلات الدائرى باتجاه المريوطية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:30 ص
المرور: حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن تحويلات الدائرى باتجاه المريوطية حواجز حديدية لفصل حركة السيارات ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حواجز حديدية بمحيط تحويلات مرورية، لفصل الحركة المرورية عن موقع غلق مطلع الدائرى اتجاه مناطق المريوطية منعا للزحام، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لمتابعة حركة السيارات.

 

وتشرف إدارة المرور على تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائرى، للقادم من شارع ربيع الجيزى، والمؤدى إلى مناطق المريوطية، وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة، مما يستلزم غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه، حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

 

 وأجرت إدارة المرور، تحويلات لحركة السيارات وشملت حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق المريوطية ستقوم بإستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب ، والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية .

 

 

 

 

 

 


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