المؤبد لـ6 متهمين بتهمة خطف رجل أعمال وابتزازه إلكترونيا بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين بمعاقبة 6 متهمين بينهم سيدة بالسجن المؤبد لقيامهم باختطاف رجل أعمال والتعدي عليه، وإكراهه علي توقيع إيصالات أمانة وتصويره كرها عنه، وابتزازه إلكترونيا.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من رجل أعمال بالمحلة يتهم سيدة وشاب معلومين لديه و4 أشخاص آخرين مجهولى الهوية بخطفه واحتجازه في شقة بدون وجه حق، وتصويره بدون رضاه، وإكراهه علي توقيع إيصالات امانه، وابتزازه الكترونيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديده بفضح امره حال عدم الاستجابه لمطالبهم ودفع المبالغ المطلوبه منهم.

وكشف الفحص الفنى لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، عن صحة الواقعة وأن المتهمين قاموا بابتزاز المجني عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتم احالة القضية لمحكمة جنايات المحلة التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.