اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:08 م
أكرم القصاص
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الكويت تؤكد دعمها على إنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:00 م
الكويت تؤكد دعمها على إنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بأداء رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء وبدء مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ اليمن.


وقدمت الخارجية الكويتية ،في بيان لها اليوم الأربعاء خالص التهنئة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بانطلاق هذه الخطوة التاريخية والهامة ، مؤكدة دعم دولة الكويت للمجلس الرئاسي في إنجاز مهامه بإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار.


كما أعربت عن تمنياتها لمجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية في صيانة أمن واستقرار وسيادة اليمن وتحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق.


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وزارة الخارجية الكويتية

اليمن

الأوضاع فى اليمن

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