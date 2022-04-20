اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:17 م
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القوى العاملة تسلم 1147 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بدمياط

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:10 م
القوى العاملة تسلم 1147 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بدمياط وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوي العاملة بدمياط بتسليم 1147 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وفي مستهل رسالته للعمالة غير المنتظمة بمحافظة دمياط  قدم الوزير لهم التهنئة بشهر رمضان الكريم، متمنياً أن يعيده الله عز وجل علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مقدماً الشكر لمديرية القوى العاملة والعاملين بها ، والعمالة غير المنتظمة على حضورهم إحتفالية استلام وثائق التأمين ، فى إطار سعي الدولة المصرية لتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة بشكل عام ، وفئة العمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وذلك نظراً لطبيعة عمل تلك الفئة والتي تحفه المخاطر في كافة أماكن العمل .
 
وقد قامت منى الاطروش مدير المديرية نيابة عن وزير القوي العاملة، بتسليم وثائق التأمين علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، مشيرة إلي أن  الوزارة استحدثت وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة مطلع 2021 ، بتعويض مالى وقدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلي المستديم أو الجزئي أو حالات الوفاة ، وتم رفع قيمتها فى بداية 2022 إلى 200 ألف جنيه ، وذلك حرصاً من الوزارة على توفير مزيد من الدعم والحماية المتكاملة لتلك الفئة وأسرهم.
 
وقالت أن الوزير وجه المديرية بتكثيف أعمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، سواء من تقوم بعض الشركات بتسديد اشتراكاتهم عنهم ، أو من يعملون خارج تلك الشركات ، لتوسيع قاعدة بيانات تلك الفئة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية لها وشمولها فى منظومة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها الوزارة لهم داخل المحافظات .
 
وقدمت مني الاطروش مدير المديرية الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ، على  إنباتها بتوزيع 1147 وثيقة تأمين    ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة ، وعلى حرصه الدائم على تقديم أفضل خدمة ممكنة لأبناء الوطن من هذه الفئة ، وكذلك تحقيق أهداف الوزارة فى توفير بيئة عمل آمنة وتهيئة المناخ الملائم لعلاقات عمل متوازنة لتحقيق صالح جميع أطراف العملية الإنتاجية .
 
واستعرضت مدير المديرية ، بعض إنجازات المديرية فيما يخص رعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات وزير القوى العاملة لذلك القطاع العريض.

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

وثيقة التأمين ضد الحوادث

وثيقة التامين على العمالة غير المنتظمة

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