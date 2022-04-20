اليوم السابع
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القبض على المتهمين بقتل خفير وسرقة مخزن شركة فى الهرم

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:26 ص
القبض على المتهمين بقتل خفير وسرقة مخزن شركة فى الهرم ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض مقتل خفير خاص بمخزن شركة بمنطقة المنصورية فى الهرم، وسرقة كمية من كابلات النحاس، حيث تبين أن 4 أشخاص وضعوا مخدرا للخفراء المعينين لحراسة المخزن، واعتدوا على أحدهم مما أسفر عن مقتله، واستولوا على الكابلات، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مخزن تابع لإحدى الشركات للسرقة، والعثور على جثة خفير معين لحراسته، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 اشخاص، وضعوا مخدرا للخفراء المسئولين عن تأمين المخزن، واعتدوا على أحدهم مما أسفر عن مقتله، واستولوا على كمية من الكابلات النحاسية من داخل المخزن.

 

بإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


مديرية أمن الجيزة

مباحث الهرم

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جرائم القتل

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