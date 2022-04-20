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العربية: بايدن يعلن خلال أيام عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة إضافية لأوكرانيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:04 ص
العربية: بايدن يعلن خلال أيام عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة إضافية لأوكرانيا بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، عبر مصادرها، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعلن خلال أيام عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة إضافية لأوكرانيا. 

وبحث رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، زيادة المساعدة الأمنية لأوكرانيا في الحرب ضد الروس ومسألة الإعمار بعد الحرب.

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع تويتر، أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية: "أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم الاستبيان المكتمل - وهي خطوة مهمة نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، بحثنا زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا في مواجهة عدوان روسيا، وناقشنا أيضا الإعمار بعد الحرب. نحن نقدر دعم الاتحاد الأوروبي".

وذكرت وكالة "يوكرنفورم" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - خلال زيارة كييف في 8 أبريل الجاري - سلمت استبيانًا لوضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وفي 18 أبريل، سلم زيلينسكي الجزء الأول من الاستبيان المكتمل إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ماتي ماسيكاس.


اوكرانيا

بايدن

امريكا

مساعدات عسكريه

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