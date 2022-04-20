الطماطم والخيار بـ8 جنيهات والبطاطس بـ5.. جولة بسوق الدراسات بالمنصورة.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الدراسات أكبر أسواق الخضراوات والفواكه بمدينة المنصورة، رصد خلاله أسعار الخضار والفاكهة بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، حيث شهد السوق إقبالا متوسطا من قبل المواطنين لشراء الطماطم بعد انخفاض سعرها.

وتراوح سعر الطماطم ما بين 8 و12 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر الفلفل الأخضر والفلفل الحار ما بين 10 و12 جنيها للكيلو الواحد، وسجل كيلو البصل 6.5 جنيها، وكيلو الباذنجان 10 جنيهات، وكيلو الثوم 5 جنيهات.

وسجل ورق العنب 25 جنيها، وسجلت الفاصوليا 6.5 جنيه للكيلو الواحد، والكرمب 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل كيلو البطاطس 5 جنيهات، وكيلو الكوسة 4 جنيهات، وتراوح سعر الليمون ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو الواحد، وسجل الخيار 8 جنيهات.



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سوق الدراسات بالمنصورة (14)



سوق الدراسات بالمنصورة (15)



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