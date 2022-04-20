الصحة تطلق 27 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال آخر 10 أيام من رمضان

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 27 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءً من الغد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية غدًا بمنطقة الظواهري مركز ههيا بمحافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل أخرى يومي 21 و22 من شهر رمضان، بمناطق شرق بولاق - قصر الزيان مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وأبو المعاطي الباز مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، ودهشور بحي البدرشين محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه يستمر عمل القافلة لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 22 و23 من شهر رمضان بمناطق سنهور البحرية مركز سنورس محافظة الفيوم، والكرنك القديم مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر، والحساني بمحافظة أسيوط، ونوي مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والقاديسية مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين بمنطقتي الجزيرة بمحافظة أسوان، وبورسعيد – جناح مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وذلك في يومي 23 و24 من الشهر نفسه.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 4 قوافل طبية يومي 24 و25 رمضان بمناطق كشوك عميرة محافظة مطروح، وبني شعران مركز منفلوط محافظة أسيوط، و مركز طبي ناصر مركز دمنهور محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق الشركة 55 - الشركة 17 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و الكوامل بحري محافظة سوهاج، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 25 و26 من شهر رمضان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 26 و 27 رمضان في مناطق الركابية مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وزاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والسد العالي محافظة أسوان، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والزيات محافظة مطروح، وأولاد رايق بمحافظة أسيوط، والإسماعيلية بمحافظة المنيا.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 27 و28 رمضان في منطقة مركز الحي «العاشر أ» مركز العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وقافلة طبية أخرى بمنطقة وردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، في يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

وذكرت الصادق أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ77 ألفا و179 مواطنا، من خلال 62 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، تم من خلالهم إجراء 11 ألفا و61 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألف و318 ندوة تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتةً إلى تحويل 660 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.