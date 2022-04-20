الصادرات المصرية من الرمال بلغت 30 مليون دولار بنهاية عام 2021

كتب مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية من الرمال سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الرمال نحو 30 مليون و127 ألف دولار بنهاية العام، مقابل 26 مليون و635 ألف دولار في العام السابق له 2020 بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين و492 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، حجم الصادرات المصرية من الرمال في شهر ديسمبر الماضي فقط، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 ملايين و77 ألف دولار، بينما كانت نحو مليوني و820 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 257 ألف دولار.

وجاءت صادرات الرمال ضمن قائمة أهم صادرات السلع المصرية من المواد الخام خلال شهر ديسمبر عام 2021، والتي قيمتها الإجمالية نحو 289 مليون و440 ألف دولار، مقابل 316 مليون و402 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 26 مليون و962 ألف دولار.

وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر ديسمبر الماضي نحو 4.32 مليار دولار، مقابل 2.97 مليار دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 45.3%، حيث ارتفعت صادرات منتجات البترول إلى 993.6 مليون دولار في ديسمبر عام 2021، مقابل 356.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 178.9%.