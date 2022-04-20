السيطرة على حريق داخل أحد المخازن بكفر الزيات وندب الأدلة الجنائية لفحص اسبابه

الغربية مصطفى عادل

سيطرت الحماية المدنية مساء اليوم على حريق اندلع في احد المخازن بمنطقة المنشية الجديدة، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية دون وقوع إصابات، وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق والوقوف على اسبابه.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في احد المخازن التجارية بمنطقة المنشية الجديدة.

انتقلت 3 سيارات مطافي وشرطة النجدة لمكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب قبل إمتدادها للمنازل المجاورة.

والتهمت النيران معظم محتويات المخزن دون وقوع إصابات، وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ندب الأدلة الجنائية، لفحص مكان الحريق، والوقوف على أسبابه.