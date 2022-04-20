السيطرة على حريق بأشجار نخيل امتد لـ 4 شقق سكنية بسوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد احمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بعدد من أشجار النجيل، وكميات من المخلفات بدائرة قسم ثان سوهاج أمتد الحريق إلى مطابخ 4 شقق سكنية مطله على الحريق من الخلف تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء وتجرى الان أعمال التبريد لمكان الحريق بالأرض الفضاء التي تحوى شجيرات النخيل والمخلفات ولا توجد خسائر بالأروح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاجن قد تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بأرض قضاء بها عدد من شجيرات النخيل وكمية من المخلفات أمتدت إلى بعض الشقق السكنية من الخلف ولم تمتد لباقى الشقق من الداخل وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم احمد صقر رئس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق بكمية من المخلفات بأرض فضاء بدائرة القسم أمتد إلى عدد من شجيرات النخيل بالمكان الأمر الذى ساعد مع وجود رياح متوسطة إلى وصول النيران إلى مطابخ 4 شقق سكنية تطل على مكان الحريق مما أدى إلى إحتراق المطابخ ولم تصل النيران إلى باقى مكونات الشقق السكنية.

تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء، بمكان الحريق والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخمادة وإخلاء الشقق السكنية ومنع الحريق من تفاقمه وإمتداده ولا توجد خسائر بالأرواج وتجرى الأن أعمال التبريد لمكان الحريق والتأكد من عدم وجود مصدر حرارى أخر ساعد على الإشتعال.

تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بالمكان وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتوىل التحقيق في الواقعة.