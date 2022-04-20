اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى مدنية نصر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:16 م
السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى مدنية نصر حبس -أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة سيارة بالإكراه، والسجن سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازة مواد مخدرة بمدينة نصر وإلزامهم مصاريف الدعوي الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني عبد العال، وعضوية المستشارين علي أحمد علي صقر ومحمد أحمد محمد حسن نصر وبولس رفعت، وأمانة سر ممدوح غريب.
 
وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، بأنهم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة شرعوا في سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه ليلا بالطريق العام حال حمل المتهم الأول سلاحاً ناريا، كما اتلفوا عمداً السيارة المملوكة للمجني عليه، وجعلوها غير صالحة للاستعمال مما ترتب عليه ضرر مالي علي المجني عليه.
 
وأكد أمر الإحالة بأن المتهمين الأول والثالث حازا بقصد التعاطي لمخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازا المتهمان الثاني والثالث سلاحاً ناريا فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح بدون ترخيص.

سرقه

سرقه بالاكراه

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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