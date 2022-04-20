السجن عامين لقاتل والدته فى نهار رمضان بالمحلة.. التفاصيل

الغربية - مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة المتهم بقتل والدته بعد إصابتها بـ"سكين" في نهار رمضان مما تسبب لها بجرح فى الرقبة وظلت غارقة في دمائها لفترة طويلة حتي فارقت الحياة، بالسجن عامين.



كانت المحكمة قد عقدت اليوم بحضور المتهم وشقيقته وزوجها والجيران، وطلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة بمناقشة عدد من الشهود من بينهم صاحب محل مستأجر بمنزل المجني عليها، وجارتها وزوج شقيقة المتهم.



وناقشت هيئة المحكمة الشهود في القضية، حيث قال الجيران وزوج شقيقته إنه يتمتع بأخلاق حميدة ويحب والدته ويعشقها ويعيش معها منذ 6 أشهر لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات زوجية.



وأضاف الشهود، أن المتهم سبق وأن حاول الانتحار أثناء إقامته في منزل والدته، ونجحت والدته في منعه من الانتحار، مؤكدين أنهم ذهبوا به لطبيبة نفسية ووصفت له علاج نفسي، وأنه في حالة عدم تماثله الشفاء ينصح بإدخاله مستشفى، نظرا لأنه سيحاول الانتحار مرة أخرى وبطريقة أبشع.



وشكك زوج شقيقة المتهم في تقرير الطب النفسي، بشأن الحالة الصحية للمتهم، واستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع ورفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها المتقدم.