الزراعة: تحصين أكثر من 5.9 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 15 مارس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 3 مليون و96 ألف و975 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و554 ألف و794 رأس أبقار، 777 ألف و753 رأس جاموس، 681 ألف و984 رأس أغنام، 82 ألف و444 رأس ماعز" حتى 19 ابريل الجاري.

وتحصين 2 مليون 853 ألف و189 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و395 ألف و267 رأس أبقار، 758 ألف و601 رأس جاموس، 617 ألف و125 رأس أغنام، 79 ألف و509 رأس ماعز، 2687 راس جمال" حتى 19 ابريل الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.