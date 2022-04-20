اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: تحصين أكثر من 5.9 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:26 م
الزراعة: تحصين أكثر من 5.9 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 15 مارس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
أوضح التقرير أنه تم تحصين 3 مليون و96 ألف و975 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و554 ألف و794 رأس أبقار، 777 ألف و753 رأس جاموس، 681 ألف و984 رأس أغنام، 82 ألف و444 رأس ماعز" حتى 19 ابريل الجاري.
 
وتحصين 2 مليون 853 ألف و189 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و395 ألف و267 رأس أبقار، 758 ألف و601 رأس جاموس، 617 ألف و125 رأس أغنام، 79 ألف و509 رأس ماعز، 2687 راس جمال" حتى 19 ابريل الجاري أيضا.
 
وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الخدمات البيطرية

الماشية

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيد القصير يترأس اجتماع وزراء الأرز الإفريقي ويطالب بزيادة الابتكارات الذكية

السبت، 02 أبريل 2022 12:04 م

السيد القصير يبحث مع أمين عام وزارة الزراعة الأردنى التعاون بين البلدين

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 10:37 ص

السيد القصير بـ"الأعلى للإعلام": مصر شهدت نهضة غير مسبوقة فى مجال الزراعة.. صور

السبت، 26 يونيو 2021 01:22 م

السيد القصير يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية

الإثنين، 05 أبريل 2021 11:16 ص

السيد القصير: 90 مليار استثمارات قطاع الثروة الداجنة به 3 مليون عامل ‏

الأحد، 24 يناير 2021 06:47 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة