الرعاية الصحية: فحص 10 آلاف من أصحاب الأمراض المزمنة ضمن "رمضانك صحة"

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نتائج مبادرة "رمضانك صحة"، التي أطلقتها الهيئة للمتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في مطلع شهر رمضان الجاري، وذلك من خلال انفوجراف نشرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية ، أنه خلال فعاليات المبادرة تم الكشف على 10 آلاف حالة زيارة منزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، فيما تم تقديم التوعية والتثقيف الصحي لـ8500 ضمن فعاليات المبادرة، منذ بدء انطلاقها وحتى الآن.

وتابع البيان، تستهدف مبادرة "رمضانك صحة" للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، الكشف على 3 فئات وهم مرضى السكري ومرضى الضغط، والمصابين بمَرَضَيّ السكر والضغط معًا.

وأشار البيان، إلى الأهداف السبعة لمبادرة هيئة الرعاية الصحية "رمضانك صحة" بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ بالكشف على أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكر والضغط في منازلهم، والتوعية والتثقيف الصحي بأنماط التغذية الصحية السليمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وقياس العلامات الحيوية للمرضى من مستوى ضغط ونسبة السكر العشوائي ومعدل النبض في منازلهم، مروًا بتوجيه المرضى لوحدات طب الأسرة حال الاحتياج لإجراء الفحوصات ذات المستوى الأعلى أو زيارة طبيب الأسرة، أو إحالة المريض لاخصائي بأحد مراكز طب الأسرة أو المستشفى حال الاحتياج لذلك، وصولًا لصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، والتوعية الصحية والتأكيد على الالتزام بمواعيد تناول الأدوية للمرضى وذويهم.

تأتي تلك المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، خاصة مرضى السكري كونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر.