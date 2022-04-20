كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 40 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 معدات عسكرية بصواريخ عالية الدقة، موضحة أنه تم ضرب أكثر من ألف هدف عسكري في أوكرانيا ليلة أمس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت إنها ستوقف المعارك في محيط مصنع آزوفستال بماريوبول اليوم الأربعاء، موضحة أن القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال بماريوبول ستستلم اليوم.

فيما أكد مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا إلى 578 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.