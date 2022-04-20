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الداخلية تضبط 88 قضية مخدرات وتنفذ 49 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:53 ص
الداخلية تضبط 88 قضية مخدرات وتنفذ 49 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (42) قطعة سلاح نارى، و(88) قضية مخدرات وتنفيذ (49843) حكما قضائيا متنوعا.

 

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (7) متهمين، وتنفيذ (5136) حكما قضائيا متنوعا.

 

 


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