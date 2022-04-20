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الداخلية تضبط 78 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:57 ص
الداخلية تضبط 78 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها أغذية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (417) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (122) طن مواد غذائية وغير غذائية.

 

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط أكثر من (78) طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من  (13) طنا.

 

وأسفرت الجهود فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط ما يقرب من (22) طن سلع غذائية وغير غذائية، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (632) قضية من بينها (110)  قضايا "خبز ناقص الوزن" و(100)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

 

 


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