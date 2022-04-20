الخارجية الروسية: موسكو قد تحظر حسابات سفارات الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو قد تحظر حسابات سفارات تلك الدول، التي تتخذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.



وقال إيفانوف - للصحفيين وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "يتم حظر حسابات سفاراتنا، وللأسف، تظهر المشاكل في بلدان مختلفة، في مكان ما يتم حلها، ويكون حلها أكثر صعوبة في مكان آخر، وبناءً عليه، إذا لم تتح لسفاراتنا الفرصة لفتح حسابات ودفع حساباتها الخاصة، بما في ذلك العامة والنفقات، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة هنا أيضا".



وأضاف المسئول الروسي "لا يزال هناك وضع صعب للغاية، والعمل جار من قبل أقسامنا المتخصصة مع المصرف المركزي ووزارة المالية وهنا، ربما، يجب أن يعمل مبدأ المعاملة بالمثل".

وأوضح إيفانوف -حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "كل شيء سيتم بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي إذا أصبحت سفاراتنا غير قادرة على فتح حسابات وتغطية نفقاتها بما في ذلك مرافقها، فإنه من المرجح سيتم اتخاذ تدابير مقابلة"، موضحا أن روسيا ستتخذ إجراءات مماثلة إذا استمر حظر تمويل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.



وأشار إيفانوف إلى أن وضع تمويل السفارات الروسية مازال معقدا بينما تعمل روسيا على حل الأزمة عن طريق البنك المركزي ووزارة المالية الروسية، لفكّ حظر الحسابات البنكية للسفارات الروسية في عدة دول بالخارج.