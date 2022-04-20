الحكومة توافق على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعا ليصل الإجمالى لـ2401

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف تقنين الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فى 4 يناير الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. وبناء عليه، فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.