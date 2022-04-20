الحكومة توافق على إصدار 1500 عملة تذكارية لتجسيد عملية ترميم طريق الكباش

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عدد (1500) عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، وكذا قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه، والتى تم تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمى.
الحكومة توافق على إصدار 1500 عملة تذكارية لتجسيد عملية ترميم طريق الكباشالأربعاء، 20 أبريل 2022 01:12 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابالأربعاء، 20 أبريل 2022 01:08 م
إنفوجراف.. صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرىالأربعاء، 20 أبريل 2022 12:34 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإنتاج 390 ألف طن أمونيا خضراء سنوياً بالسخنةالأربعاء، 20 أبريل 2022 11:34 ص
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنوياً بالسخنةالأربعاء، 20 أبريل 2022 11:31 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة