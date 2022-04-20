اليوم السابع
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الحكومة توافق على إصدار 1500 عملة تذكارية لتجسيد عملية ترميم طريق الكباش

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:12 م
الحكومة توافق على إصدار 1500 عملة تذكارية لتجسيد عملية ترميم طريق الكباش الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عدد (1500) عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، وكذا قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه، والتى تم تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمى.
 
 

مجلس الوزراء

طريق الكباش

الحكومة

عملات تذكارية

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