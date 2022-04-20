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الحكومة الليبية الجديدة تعقد أولى اجتماعاتها في مدينة سبها جنوب البلاد غدا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:13 م
الحكومة الليبية الجديدة تعقد أولى اجتماعاتها في مدينة سبها جنوب البلاد غدا رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا
كتب: أحمد جمعة

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أعلن المتحدث الرسمي المكلف باسم الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل، الأربعاء، عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في مدينة سبها غداً الخميس، وذلك لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

 

وأكد المتحدث الرسمي في بيان له على أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقارها بالعاصمة طرابلس، مجددا التزامها بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون، داعيا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع عصر الخميس.

 

 

 


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