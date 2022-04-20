اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس بتعديل قانون إنشاء "العامة للأبنية التعليمية"

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:24 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس بتعديل قانون إنشاء "العامة للأبنية التعليمية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أرقام 144 و 145 و 146 بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتخصيص بعض أراضى بطريق القطامية العين السخنة وﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒالمحافظات.

حيث شمل القرار ﺭﻗﻡ 144 ﻟﺴﻨﺔ 2022 ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ، ﺭﻗﻡ 448 ﻟﺴﻨﺔ 1988 ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

وشمل القرار ﺭﻗﻡ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2022 ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺸﻤﺎل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻤﻴﺔ / ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ، ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻤﺤﻁﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ .
 
والقرار ﺭﻗﻡ 146 ﻟﺴﻨﺔ 2022 ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻭﻡ، ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
 

 


السيسى

الرئيس السيسى

الابنيه التعليميه

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات للرئيس السيسي بتعديل بعض المساحات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:52 م

قرار جمهورى بتعديل مساحات بعض المناطق

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:32 م

الرئيس السيسى يعزى نظيره الجنوب أفريقي فى ضحايا فيضانات مدينة "دیربان"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:04 م

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. ويوجه بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة والتوسع فى تطبيق جائزة التميز الحكومى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة