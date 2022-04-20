الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الأحد

بيشوى رمزى

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورة غير عادية على المستوى الوزاري يوم الأحد، برئاسة وزيرة التجارة والضناعة، نيفين جامع، ومشاركة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ممثلا للأمين العام، عبر تقنية التواصل المرئي، وذلك لمناقشة التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال هذه الدورة، في توصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة والذي بحث بدوره نتائج أعمال اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة بالمنظمات العربية المتخصصة علما أن هذه الاجتماعات عقدت بمقر الأمانة العامة.

وتنعقد هذه الدورة غير العادية للمجلس المذكور تنفيذا للقرار رقم (2334) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية السابقة (109).