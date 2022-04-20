التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف لـ 1700كادر طبى خلال مارس الماضى

كتبت ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 1701 كادر طبي للعمل بوزارة الصحة وعدد من الجهات التابعة لها، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وذكر بيان الجهاز أن الموافقة تضمنت تكليف 89 كادر طبي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، و 42 بمستشفى زايد التخصصي، 41 بجامعة طنطا و 124 كادر بمديرية الشئون الصحية بقنا، و 686 بمديرية الشئون لاصحية بأسيوط، إلى جانب 50 كادر طبي بجامعة القاهرة و180 بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

من الجدير بالذكر أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.