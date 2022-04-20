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"التعليم" تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى لدفعة الصف الرابع 2021-2022

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:38 م
"التعليم" تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى لدفعة الصف الرابع 2021-2022 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى عن دفعة الصف الرابع الابتدائى هذا العام 2021- 2022، مشددة على أنه لا تغيير فى سنوات الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى أو الثانوى العام.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: أن تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بدأ الإثنين 2022/4/18 وحتى الأربعاء 2022/4/20 على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).
 
وأشارت الوزارة إلى أن التقييم فى المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، كما تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه، مضيفة أنه يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم، كما يتم شرح المهام الأدائية للطلاب من قبل المعلمين.
 
وتابعت الوزارة: يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بشكل طبيعى دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس بل مهمة يقوم بعملها الطالب داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، قائلة: لا تحتج إلى التخوف أو القلق من بعض أولياء الأمور، قائلة: المعلم يشرح طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منها ثم الحصة الأخر يقوم التلميذ بتنفيذ المهمة ويقيم من خلال المعلم.

التربية والتعليم

المهام الادائية

تقييم التلاميذ في المهام الادائية

اخبار مصر

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