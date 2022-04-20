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التعليم تكشف آلية عقد امتحان مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:42 م
التعليم تكشف آلية عقد امتحان مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لامتحانات نهاية العام الدراسى الجارى للصف الأول والثاني الثانوي ما يخص مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية: تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية:(اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) ورقياً تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.
 
ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.

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