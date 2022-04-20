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التعليم تعلن جدول امتحانات نهاية العام للصف الثانى الثانوى وتبدأ 12 مايو.. صور

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:38 م
التعليم تعلن جدول امتحانات نهاية العام للصف الثانى الثانوى وتبدأ 12 مايو.. صور الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم جدول اختبارات نهاية العام، للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث تنطلق الامتحانات 12 مايو المقبل وتجرى الاختبارات مع ملاحظة:
 
- تعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية.
- تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.
- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.
- تلحق المدارس غير المجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.
 
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