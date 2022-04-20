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التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب المكفوفين

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:49 م
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب المكفوفين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، للطلاب المكفوفين، التي ستعقد في شهر يونيو القادم حسب الجدول، حيث من المقرر أن تنطلق يوم 25 يونيو المقبل.
 
ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.
 
جدول الثانوية العام للطلاب المكفوفين
جدول الثانوية العام للطلاب المكفوفين

 


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