التعليم تعلن جداول امتحانات أبناء المصريين فى الخارج.. تبدأ 7 مايو إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول اختبار نهاية العام_الدراسي_2021_2022 لأبنائنا الطلاب فى الخارج للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى والتى تبدأ من يوم السبت 7 مايو المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تعقد الاختبارات مع مراعاة الآتى:

- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد).

- فى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة:

يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

- تكون نتيجة الطالب اجتياز/ عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية.

- الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصرى تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة.

- فى حالة عودة الطالب ورغبته فى الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.