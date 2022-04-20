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التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 26 يونيو 2022 وتنتهى 21 يوليو

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:22 م
التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 26 يونيو 2022 وتنتهى 21 يوليو الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2022، سوف تعقد داخل المدارس قبل انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية بيومين حسب جدول الامتحانات بلجان مؤمنة وأيضا مواد الهوية، موضحة أن الامتحانات فى المواد الأساسية تبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهى يوم 21 يوليو.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر، أنه لضمان تكافؤ الفرص لا يدخل الطالب بالكتاب أو التابلت.
 
ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.
 
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