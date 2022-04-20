التعليم: امتحانات الأول والثانى الثانوى على التابلت لأسئلة الاختيار من متعدد

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة جميع المرحلة الثانوية ستكون بنظام الأسئلة الجديدة الذى تم تطبيقه منذ 2018، موضحا أن الامتحان ورقى أو إلكترونى ليس مربط الفرس بالنسبة للطالب الذى يحضر جيدا لامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر، أن امتحانات الصفين الأول واثانى الثانوى ستعقد فى لجان مؤمنة وستكون مقالية واختيار من متعدد و30% مقالى و70% اختيار من متعدد والجزء المقالى ورقيا والاختيار من متعدد على التابلت.

ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.