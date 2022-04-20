التعليم: المدارس تصحح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوى العام

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس المجهزة إلكترونيا سوف يؤدى طلابها الامتحانات فى الفترة الصباحية بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى لامتحانات نهاية العام أما المدارس غير المجهزة سوف يذهبون إلى المدارس فترة مسائية لأداء الامتحانات لضمان تشغيل التابلت، والمواد غير المضافة للمجموع تعقد فى المدارس بلجان وليس فى المنزل، والتصحيح سوف يعقد فى المدارس بالنسبة للأٍسئلة المقالية أما التصحيح الإلكترونى، موضحا أن الأسئلة المقالية جزء لا يتجزأ من تقييم الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر، أن امتحانات الصفين الأول واثانى الثانوى ستعقد الأسئلة الإلكترونية بنسبة ثلثين الوقت والثلث للأسئلة المقالية.

ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.