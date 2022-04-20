التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه في تصادم بين سيارة ودراجة بخارية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية على إحدى الطرق مما نتج عنه وفاة قائد الدراجة البخارية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى وتم العرض على النيابة العامة وتم التصريح بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى يلاغا من قسم شرطة حى الكوثر بوقوع مصادمة على الطريق ووفاة عامل تم الدفع بقوات المرور وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليه اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية أنه أثناء سير سيارة " نقل " قيادة المدعو خالد ك ع ع 24 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالدراجة البخارية قيادة المدعو وليد ا م ي 35 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي وبسؤال والد المتوفي المدعو أحمد م ي ا 65 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته تم تحيري محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة .