التحفظ على كميات من منتجات اللحوم مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي منتجات لحوم مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالاسواق مما تسبب ضررا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص لاستخدام منتجات تصنيع مجهولة المصنع مما تشكل خطراً علي صحة المواطنين.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 1 كيلو لون كامينا، 10 كجم لحوم جاموس هندي مجهول المصدر، و 16 كجم لحوم برازيلي بقرى مجهول المصدر، و75 كجم لحوم هندي مجهولة المصدر، و30 كجم كبدة مجهولة المصدر، و20 كجم دقيق بروتين مجهول المصدر، و90 كجم سوسيس مجهول المصدر، و 40 كجم همبرجر بدون بيانات، و 20 كجم سجق بدون بيانات، و 51 كجم بانيه دجاج بدون بيانات، و 12 كجم لحم مفروم بدون بيانات، مما يشكل ضررا على صحة المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.